Nuvole e pioggia a Natale ma a Santo Stefano si cambia | le previsioni meteo a Milano

Il Natale 2025 ha un cielo nuvoloso su Milano, con deboli piogge che tenderanno a esaurirsi nel corso del giorno. 3bmeteo prevede invece un rapido miglioramento con ampie schiarite a Santo Stefano. L'anticiclone renderà il tempo stabile e soleggiato almeno fino all'arrivo del nuovo anno.

Meteo: Vigilia, Natale e Santo Stefano tra pioggia, freddo, vento e neve anche a bassa quota - Piogge, venti e nevicate abbondanti sulle Alpi in vista della Vigilia di Natale e nelle prossime ore è previsto anche un ... meteo.it

