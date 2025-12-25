Approvato in Prefettura il piano neve per la stagione invernale, elaborato a seguito di una serie di incontri tecnici che hanno coinvolto tutti gli enti responsabili della sicurezza della circolazione e dell’assistenza agli utenti. Il documento definisce un quadro organico di interventi e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Nuovo piano neve della Prefettura, 5 livelli di criticità per lo stato della viabilità

Leggi anche: La prefettura di Caserta approva il “Piano Neve” per le emergenze

Leggi anche: Muraglia: comitati all’attacco. Dieci domande sul nuovo ospedale: "E dov’è il piano della viabilità?"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mantova, approvato in prefettura il Piano neve; La Prefettura approva il Piano di emergenza neve 2025/2026; Piano neve; Reggio Emilia, il Piano di emergenza neve per la stagione 2025/2026 approvato in Prefettura.

Reggio Emilia, il Piano di emergenza neve per la stagione 2025/2026 approvato in Prefettura - Approvato in Prefettura il Piano di emergenza neve per la stagione 2025/2026, ai fini della pianificazione e del coordinamento per la gestione delle emergenze dovute a precipitazioni nevose con ... nextstopreggio.it