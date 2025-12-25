Nuno Tavares da craque ad epurato Lazio | ecco dove può andare a gennaio E la Juventus…

Nuno Tavares, da craque ad epurato Lazio: ecco dove può andare a gennaio il terzino portoghese. E la Juventus non sembra più interessata. La parabola di Nuno Tavares alla Lazio sembra aver imboccato la curva finale. Il terzino portoghese appare ormai ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri, rendendo necessaria l’individuazione di una via d’uscita che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Già durante la scorsa estate, l’ Al-Hilal aveva manifestato un forte interesse per il calciatore, mettendo sul piatto un’offerta economicamente rilevante. Tuttavia, in quel momento la Lazio scelse di respingere la proposta a causa del blocco del mercato in entrata, che avrebbe impedito alla società di reperire un sostituto all’altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

