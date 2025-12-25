Il Manchester City sta facendo bene nel periodo, col secondo posto nella classifica di Premier League alle spalle dell’Arsenal e una serie aperta di sette vittorie in tutte le competizioni, ma il Nottingham Forest al City Ground ha dimostrato di saper produrre ottime prestazioni sotto la guida di Sean Dyche dopo la breve ma disastrosa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Manchester City (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Meno di tre gol al City Ground

Leggi anche: Nottingham Forest-Manchester City (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Meno di tre gol al City Ground

Leggi anche: Nottingham Forest-Manchester City (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dove vedere Nottingham Forest-Manchester City sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; “Chi sgarrerà in tavola a Natale non giocherà”: la dura regola di Guardiola (e i precedenti da…; quote Nottingham Forest Manchester City: il pronostico sui Citizens; Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City.

Pronostici Nottingham Forest - Manchester City: City in gran forma - Manchester City, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com