Nottingham Forest-Manchester City sabato 27 dicembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Meno di tre gol al City Ground
Il Manchester City sta facendo bene nel periodo, col secondo posto nella classifica di Premier League alle spalle dell’Arsenal e una serie aperta di sette vittorie in tutte le competizioni, ma il Nottingham Forest al City Ground ha dimostrato di saper produrre ottime prestazioni sotto la guida di Sean Dyche dopo la breve ma disastrosa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
