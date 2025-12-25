Nottingham Forest-Manchester City sabato 27 dicembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Manchester City sta facendo bene nel periodo, col secondo posto nella classifica di Premier League alle spalle dell’Arsenal e una serie aperta di sette vittorie in tutte le competizioni, ma il Nottingham Forest al City Ground ha dimostrato di saper produrre ottime prestazioni sotto la guida di Sean Dyche dopo la breve ma disastrosa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Nottingham Forest-Chelsea (sabato 18 ottobre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici
“Chi sgarrerà in tavola a Natale non giocherà”: la dura regola di Guardiola (e i precedenti da…; quote Nottingham Forest Manchester City: il pronostico sui Citizens; Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day).
Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: Guardiola mette la sesta - Manchester City è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it
Guardiola "minaccia" i giocatori del Manchester City: "Chi ingrassa a Natale resta fuori" - Il tecnico ha concesso tre giorni di riposo ai suoi calciatori prima della trasferta a Nottingham ma con un preciso "obiettivo" da centrare al rientro ... msn.com
DIRETTA/ Nottingham Forest Manchester City (risultato finale 0-2): la chiude Gvardiol! FA Cup, 27 aprile 2025 - Presso il Wembley Stadium di Londra, e quindi in campo neutro, si affrontano la quarta e la terza forza della ... ilsussidiario.net
Douglas Luiz a Daily Mail: NOTTINGHAM FOREST Ci sono stati molti cambiamenti, ed è difficile sia mentalmente che fisicamente. Da quando sono arrivato al Forest, ci sono stati tre allenatori diversi ed è difficile trovare il modo di essere in forma perché - facebook.com facebook
#DouglasLuiz, sul riscatto del Nottingham Forest «Ho la libertà di gestire il club» x.com
