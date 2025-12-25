Il Manchester City sta facendo bene nel periodo, col secondo posto nella classifica di Premier League alle spalle dell’Arsenal e una serie aperta di sette vittorie in tutte le competizioni, ma il Nottingham Forest al City Ground ha dimostrato di saper produrre ottime prestazioni sotto la guida di Sean Dyche dopo la breve ma disastrosa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Manchester City (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Nottingham Forest-Chelsea (sabato 18 ottobre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Nottingham Forest-Chelsea (sabato 18 ottobre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Chi sgarrerà in tavola a Natale non giocherà”: la dura regola di Guardiola (e i precedenti da…; quote Nottingham Forest Manchester City: il pronostico sui Citizens; Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day).

Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: Guardiola mette la sesta - Manchester City è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it