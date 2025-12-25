Notte di sirene a Natale | due giovani accoltellati e un ubriaco in ospedale
La notte di Natale, in Brianza, essi è aperta con un episodio di violenza, che ha coinvolto due ragazzi di 16 e di 19 anni. L’episodio è avvenuto a Seregno, in piazza 25 Aprile, dove secondo le informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, i due ragazzi si sono feriti a vicenda con un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
