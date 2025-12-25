Una notte di Natale segnata dall’eccesso di alcol quella vissuta a Niardo, dove un ragazzo di 22 anni ha accusato un grave malore dopo aver bevuto troppo nel corso di lunghe ore di festa. L’allarme è scattato nei pressi di un benzinaio sulla Ss42 poco prima della mezzanotte, quando il giovane ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Notte di Natale degenera nell'alcol: ragazzo ubriaco fradicio finisce in ospedale

