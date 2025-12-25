Notte di Natale 2025 omelia di Gambelli | La guerra non è mai una soluzione
Cari fratelli e sorelle, San Paolo in questo testo della lettera a Tito ci rivela il vero senso della celebrazione del Natale. Noi facciamo memoria della prima venuta del Signore Gesù nella storia per mantenerci vigilanti e fiduciosi nella attesa del suo avvento nel tempo e alla fine della storia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
