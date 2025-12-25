Non Sparate sul Pianista | Funaro sindaco di Firenze | Su Cherubini e Gui ha ragione Muti
Il Comune fiorentino sposa l’appello del Maestro per riportare a casa le spoglie di Cherubini e cambiare nome al Teatro del Maggio, in onore di Vittorio Gui. Partecipano al dibattito il direttore del Conservatorio, Pucciarmati, e il violinista Rimonda. 🔗 Leggi su Laverita.info
