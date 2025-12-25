Il 25 dicembre, oltre a rappresentare la venuta al mondo di Gesù Cristo, è anche data di compleanni illustri nella storia. Il più noto è il matematico e scienziato inglese Isaac Newton. Il Natale è tradizionalmente associato alla nascita di Nostro Signore, ma il 25 dicembre attraversa la storia anche come data di nascita di sovrani, scienziati e protagonisti della cultura contemporanea. Dal Medioevo all’età moderna, fino alla politica, allo spettacolo e alla moda, gli annali restituiscono una costellazione di figure diverse per epoca e ruolo, unite, sventuratamente per chi compie gli anni questo giorno, da una ricorrenza che tende spesso a mettere in ombra i compleanni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non solo Gesù. Da Isaac Newton a Humphrey Bogart: i compleanni del 25 dicembre

Leggi anche: Almanacco | Giovedì 25 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo del giorno

Leggi anche: Accadde oggi: 25 dicembre, Gesù Bambino e la notte di Betlemme

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

BUON COMPLEANNO SIR ISAAC NEWTON Il 25 dicembre 1642 nasceva Isaac Newton, padre della legge di gravitazione universale: "due corpi si attraggono in modo direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al q - facebook.com facebook