La madre gli telefona a casa, ma il figlio non risponde: il 59enne muore per arresto cardiaco. Inutili i soccorsi del 118 che sono intervenuti in un’abitazione a La Verza nella mattinata di Natale. La Centrale operativa Emilia-Ovest di Parma ha attivato il codice blu e sul posto si sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Non risponde la mattina di Natale, 59enne muore in casa

