Non doveva succedere Garlasco i dubbi su quegli indumenti griffati e i test degli investigatori

Nuovi dettagli riemergono nell’inchiesta di Garlasco e potrebbero essere letti oggi sotto una luce diversa. La nuova indagine sul delitto, riaperta dalla Procura di Pavia nonostante la presenza di una sentenza definitiva che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, sta facendo emergere elementi rimasti a lungo in ombra rispetto al passato. Un caso che sembrava chiuso, ma che ora torna a interrogare magistrati, esperti e opinione pubblica a distanza di anni da quel 13 agosto 2007. Nel registro degli indagati figura oggi Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, accusato di concorso in omicidio e dichiaratosi innocente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni».

Delitto di Garlasco: il misterioso disegno che riapre il caso

