Non cliccare su quel link Un sms e i soldi sul conto spariscono | cos’è lo smishing e come difendersi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 25 dicembre 2025 – Un sms, un link e in un attimo il conto corrente viene prosciugato. L’operazione dei carabinieri di Chieti che ha portato alla scoperta di una vera e propria centrale di truffe telematiche nel comune di Santa Croce sull’Arno ha riacceso i riflettori su uno dei raggiri più diffusi degli ultimi anni: lo smishing. Le indagini hanno fatto emergere un sistema organizzato, con l’invio quotidiano di migliaia di messaggi fraudolenti a potenziali vittime scelte casualmente su tutto il territorio nazionale. Diciassette le persone indagate, mentre proseguono gli accertamenti per recuperare il denaro sottratto e individuare altri eventuali responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

