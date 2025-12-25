Nocera auto sbanda e si ribalta nel giorno di Natale
Paura, oggi pomeriggio, a Nocera Inferiore, dove un'auto (Audi A3) si è improvvisamente ribaltata lungo via Barbarulo. L'incidente, che ha coinvolto anche una vettura parcheggiata, si è verificato intorno alle 16.15. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco per soccorrere le persone a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
