No quello no l’ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola | cosa c’era davvero dietro quel messaggio

Garlasco, l’ultimo sms inviato da Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa non è solo un dettaglio di cronaca nera: è un frammento di vita privata che racconta tensioni, paure e scelte difficili dentro una famiglia normale. Un messaggio breve, secco, quel “No, quello no” che oggi torna a far discutere e che molti leggono come il punto di rottura di un rapporto già logorato. Parliamo di uno degli aspetti più delicati e personali del delitto di Garlasco, una storia che da anni occupa talk show, pagine di giornali e dibattiti online. Ora quel messaggio, riportato dalle anticipazioni della rivista Giallo, riaccende i riflettori su cosa stava davvero succedendo tra Chiara e la cugina nei giorni prima della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

