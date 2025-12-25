No quello no Garlasco l’ultimo sms choc di Chiara Poggi alla gemella Cappa

25 dic 2025

L’ultimo messaggio inviato da Chiara Poggi alla cugina Paola K, pochi giorni prima di essere uccisa, riapre uno dei capitoli più oscuri e discussi del delitto di Garlasco. Un dettaglio rimasto a lungo ai margini, ma che oggi torna al centro dell’attenzione, portando con sé interrogativi pesanti e scenari che sembrano aggiungere nuove ombre a una vicenda che da anni continua a dividere opinione pubblica, esperti e tribunali. Quel breve sms, emerso nelle ultime ore, viene descritto come il punto di massima tensione di rapporti familiari fragili, logorati da incomprensioni e preoccupazioni mai davvero risolte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

