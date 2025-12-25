Niente più auto bloccate nel fiume | il guado del Malina ora si chiude automaticamente

Dopo una serie di incidenti durata lustri e “cinque anni tra carte e burocrazia”, potrebbe essere arrivata la soluzione per il guado del Malina. Decine di attraversamenti finiti male, specialmente con il torrente in piena, e diversi salvataggi per il rotto della cuffia avevano portato, in gennaio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

