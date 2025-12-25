Niente discorso annuale per Putin Mosca critica Zelensky | Dubbi sulla sua lucidità
Anche quest’anno il presidente russo Vladimir Putin non terrà il tradizionale discorso annuale all’Assemblea federale. La decisione è stata confermata dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un’intervista al quotidiano Vedomosti, dopo che da settimane circolavano indiscrezioni in tal senso negli ambienti politici e mediatici russi. «Questa è la decisione del capo dello Stato. Non appena. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Niente discorso annuale per Putin. Mosca critica Zelensky: "Dubbi sulla sua lucidità" - Il Cremlino giustifica il rinvio con valutazioni politiche e di agenda, mentre lo scontro verbale con l’Ucraina resta acceso ... gazzettadelsud.it
Zelensky, piano in 20 punti e apertura a zona libera a est. Bombardieri russi sui mari artici - Putin "salta" ancora il discorso annuale al Parlamento Quest'anno il presidente russo, Vladimir Putin, non pronuncerà il suo discorso all'Assemblea federale. msn.com
Zelensky: «Ognuno di noi si augura la morte di Putin ma a Dio chiediamo solo pace». Raid russi a Odessa - Lo meritiamo», ha detto il presidente ucraino nel suo discorso di Natale alla nazione. editorialedomani.it
