Niente discorso annuale per Putin Mosca critica Zelensky | Dubbi sulla sua lucidità

Anche quest’anno il presidente russo Vladimir Putin non terrà il tradizionale discorso annuale all’Assemblea federale. La decisione è stata confermata dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un’intervista al quotidiano Vedomosti, dopo che da settimane circolavano indiscrezioni in tal senso negli ambienti politici e mediatici russi. «Questa è la decisione del capo dello Stato. Non appena. 🔗 Leggi su Feedpress.me

