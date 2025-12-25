Nicoletta Larini chi è la nuova giovanissima fidanzata di Stefano Bettarini

Nove anni d’amore, una differenza d’età di 22 anni e u n bivio sentimentale che molte coppie si trovano ad affrontare. Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono stati ospiti a Verissimo, dove hanno ripercorso la loro storia fatta di complicità, rispetto e quotidianità condivisa. Ma è sul futuro che il dialogo si è fatto più delicato, rivelando visioni diverse su un tema cruciale: la maternità. Nicoletta Larini, 32 anni, non ha nascosto il desiderio di diventare madre. “ Alla soglia dei 32 anni mi immagino mamma, ma ho sempre evitato questo discorso con Stefano “, ha confessato nello studio di Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Screenworld.it

