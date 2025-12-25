New York la pista di pattinaggio affollata al Bryant Park il giorno della vigilia di Natale
Il giorno della vigilia di Natale a New York, centinaia di persone si sono radunate per pattinare sul ghiaccio su una pista all’interno di uno dei parchi più iconici della città: il Bryant Park. Il parco, con una dimensione di circa 9.603 acri, equivalenti a circa 39.000 metri quadrati (3,9 ettari), è situato nel cuore di Manhattan ed è un’oasi urbana nota per le sue attività stagionali: come la pista di pattinaggio in inverno, appunto, e il cinema all’aperto d’estate. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
