Nell’ospedale di Gerusalemme dove donne palestinesi aiutano le israeliane a partorire | Così superano la paura
Dalle sale parto di Monza a Gerusalemme Est, Suor Valentina Sala ha passato anni a dirigere la maternità del Saint Joseph Hospital dove ostetriche palestinesi fanno partorire anche donne israeliane. Ha raccontato a Fanpage.it la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Topoline “ostetriche”: come le femmine aiutano le loro compagne incinte a partorire
Leggi anche: LA STORIA - La casa di Massa Martana dove le donne riscoprono tradizioni e superano ostacoli digitali
Nell’ospedale di Gerusalemme dove donne palestinesi aiutano le israeliane a partorire: “Così superano la paura” - Dalle sale parto di Monza a Gerusalemme Est, Suor Valentina Sala ha passato anni a dirigere la maternità del Saint Joseph Hospital dove ostetriche palestinesi ... fanpage.it
Palestina, solo il 40% delle donne con un tumore al seno sopravvive - A causa del contesto di occupazione protratta, delle difficoltà di movimento e di circolazione e dei numerosi check- vita.it
A Gerusalemme spunta l’anti-Banksy che difende il muro contro i palestinesi - Banksy, un disegnatore che vuole rispondere al celeberrimo artista globale sul tema cruciale del Medio Oriente: la Palestina. ilsecoloxix.it
La novantenne è stata portata nell’ospedale di Verbania per accertamenti - facebook.com facebook
#Geolier visita i bambini ricoverati all'ospedale Santobono di #Napoli: sorpresa di Natale in corsia Il rapper napoletano ha fatto visita ai suoi piccoli fan che, anche durante le vacanze natalizie, sono ricoverati all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico dell x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.