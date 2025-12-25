Nel giorno di Santo Stefano torna il presepe vivente al Bivio Brecciarola

Torna al Bivio Brecciarola il tradizionale presepe vivente, che è alla sua 33esima edizione. La suggestiva rappresentazione, organizzata come ogni anno dalla Fondazione Figlie dell'Amore di Gesù e Maria onlus in collaborazione con la Famiglia del presepe, si terrà nel giorno di Santo Stefano.

Cosa fare il 26 dicembre in Italia: da Nord a Sud, idee per un Santo Stefano memorabile - Presepi viventi, mercatini natalizi ancora aperti, mostre e musei, spettacoli e tanto altro: il Natale continua il 26 dicembre in tutta Italia e non ci si può annoiare ... siviaggia.it

Consar A Santo Stefano la sfida con Fano - Il Porto Robur vuole tornare a correre dopo il ko contro Prata di Pordenone, costato il primo posto. ilrestodelcarlino.it

