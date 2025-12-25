Nel 2026 arriva la nuova tangenziale di Novara

Il 2026 sarà un anno importante per la viabilità novarese: è infatti prevista l’apertura del nuovo tratto della tangenziale.Anas ha infatti ufficialmente annunciato che l’apertura è prevista per l’estate 2026, dopo diversi rimandi e ritardi. L'apertura era infatti inizialmente prevista per la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Nel 2026 arriva la nuova tangenziale di Novara Leggi anche: Tangenziale di Novara: apertura del nuovo tratto nel 2026 Leggi anche: Tangenziale di Novara: quando aprirà il nuovo tratto? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tangenziale di Tirano, dove sei?”: il funky-rap virale sui cellulari dei valtellinesi; Dalla tangenziale Nord al sottopasso. Avanzano i lavori a Cesano e Seveso; Lavori in via Miranese, da domani le nuove rotonde: l'intervento renderà il traffico più fluido; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: stato dei cantieri e ritardi. Nuova tangenziale in Brianza: a che punto sono i lavori - E intanto si lavora alle due rotatorie e ai marciapiedi. monzatoday.it

Dalla tangenziale Nord al sottopasso. Avanzano i lavori a Cesano e Seveso - Tra Cesano Maderno e Seveso, i due maxi cantieri di Ferrovienord stanno avanzando celermente: il 2026 sarà l’anno delle prime concrete modifiche sia sulla viabilità che sul servizio ferroviario grazie ... msn.com

