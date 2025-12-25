Natale sotto attacco a Sezze sfregio al presepe | terribile sospetto

Squallida provocazione o vero e proprio attacco al Natale? C’è sconcerto nella parrocchia di San Carlo da Sezze a Sezze Scalo, in provincia di Latina, per quanto accaduto la notte del 24 dicembre, poco prima della tradizionale messa di mezzanotte. Il presepe, posto sotto il portico della chiesa, è stato danneggiato da alcuni ignoti, giunti sul posto a bordo di un'autovettura, che hanno lanciato del materiale esplodente. L'esplosione è stata così forte da far tremare l'edificio sacro, dove in quell'istante vi era il parroco e vicario foraneo di Sezze Don Gianmarco Falcone intento ai preparativi per la celebrazione, ed è stata sentita anche dai residenti a diverse centinaia di metri di distanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

