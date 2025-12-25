Natale sicuro controlli straordinari | la Polizia sorveglia centro e l' area della stazione

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle festività natalizie la Polizia sta intensificando i servizi di controllo del territorio, dedicando particolare attenzione alle zone del centro, interessate dalle numerose iniziative in programma per il Natale, e della stazione ferroviaria con mirati di servizi in virtù del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

