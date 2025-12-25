Natale quanto si spende e cosa comprano gli italiani | tra gusto e tradizione quasi 3 ore ai fornelli ma c?è chi sceglie l?agriturismo

Dalla Turchia all’Italia, la crisi delle nocciole colpisce Nutella e gianduiotti: ecco perché a Natale spenderemo di più per i dolci - Panettoni, praline e creme spalmabili potrebbero costare molto di più del previsto. greenme.it

Natale 2025: qual è la generazione che spende di più Ecco come cambia la spesa (e perché) x.com

NATALE CARO A Natale rincari tra il 6 e l'8%: si spende di più per i prodotti locali, ma non cresce il reddito per l'agricoltura I problemi denunciati dalla Cia provinciale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.