Dall’omelia della Vigilia un messaggio che lega il mistero della Natività alle ferite del mondo, dai conflitti ai giovani mandati a combattere. Nell’omelia della Santa Messa della Vigilia di Natale, celebrata nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha proposto una meditazione che unisce il cuore del mistero cristiano alle grandi questioni del presente, senza forzature né toni enfatici, ma con parole nette e coerenti con il Vangelo della Natività. Il Papa ha richiamato il significato centrale del Natale: Dio che entra nella storia non attraverso il potere, ma scegliendo la fragilità. La nascita di Gesù nella povertà non è stata presentata come un semplice simbolo, bensì come una chiave di lettura per comprendere la dignità di ogni persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Natale, Papa Leone: Dio nasce nella fragilità dell’uomo

Leggi anche: Papa Leone XIV cita Papa Benedetto XVI: "Non c'è spazio per Dio se non c'è per l'uomo"

Leggi anche: Papa Leone XIV cita Papa Benedetto XVI: "Non c'è spazio per Dio se non c'è per l'uomo" – Il video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Il Papa nella notte di Natale: se non si accoglie l’uomo, non si accoglie Dio; Leone XIV: alla messa della notte di Natale, “mentre l’economia tratta gli uomini come merce, Dio rivela la dignità”.

L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it