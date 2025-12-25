Natale Papa Leone | Dio nasce nella fragilità dell’uomo
Dall’omelia della Vigilia un messaggio che lega il mistero della Natività alle ferite del mondo, dai conflitti ai giovani mandati a combattere. Nell’omelia della Santa Messa della Vigilia di Natale, celebrata nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha proposto una meditazione che unisce il cuore del mistero cristiano alle grandi questioni del presente, senza forzature né toni enfatici, ma con parole nette e coerenti con il Vangelo della Natività. Il Papa ha richiamato il significato centrale del Natale: Dio che entra nella storia non attraverso il potere, ma scegliendo la fragilità. La nascita di Gesù nella povertà non è stata presentata come un semplice simbolo, bensì come una chiave di lettura per comprendere la dignità di ogni persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
