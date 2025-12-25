Natale panettoni agli ultra novantenni | un gesto di vicinanza del Comitato di quartiere Ronco

Il Comitato di Quartiere Ronco, in collaborazione con il Comune di Forlì, ha regalato panettoni agli ultra novantenni del quartiere, portando sorrisi e momenti di condivisione in questo periodo di festa. “Volevamo condividere l’emozione e la gratitudine delle persone anziane quando ricevevano il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

