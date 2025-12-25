Natale non sia solo oggi | l’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA VISITA. Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, dopo la Messa in Cattedrale ha raggiunto il Nuovo Albergo Popolare per i tradizionali auguri a una novantina di persone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

