Natale non sia solo oggi | l’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno
LA VISITA. Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, dopo la Messa in Cattedrale ha raggiunto il Nuovo Albergo Popolare per i tradizionali auguri a una novantina di persone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Supereroi di ogni giorno: mano nella mano oltre le barriere
Leggi anche: “Il Natale ci invita a riconoscere che ogni luogo e ogni tempo può diventare la Betlemme dove Dio nasce”
Toscana Oggi: il Natale “che ci cambia la vita” e il numero speciale sulla Terra Santa - È il titolo dell'editoriale di Saverio Cannistrà che apre il numero del 21 dicembre di "Toscana Oggi", settimanale regionale di informazione delle diocesi toscane. agensir.it
"Natale tra ieri e oggi": Recital di poesie a villa Butera. - Fumagalli ospiterà un recital di poesie sul tema del "Natale ieri e oggi" organizzato dal Cenacolo Letterario Italiano "Via 25 Novembre" in collaborazione con i ... comune.bagheria.pa.it
Signorini, Corona e Medugno: cosa emerge dal nuovo video di Falsissimo | RUVIDO 229
Buon Natale a tutti! Oggi il regalo più bello l’avete fatto voi a me: siamo ufficialmente 500.000! Un traguardo che sembrava irraggiungibile... #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #natale - facebook.com facebook
Buon Natale da Zucchetti! Oggi è un giorno da dedicare alle persone, alle relazioni e ai momenti che contano davvero. A chi lavora con noi ogni giorno e a chi ci sceglie con fiducia, auguriamo un Buon Natale sereno, da vivere con chi si ama x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.