Natale in Palestina | Ci sentiamo liberi per una volta ma l'occupazione non è finita
Mentre a Betlemme si celebrala nascita di Gesù, ad Haifa l'esercito israeliano fa irruzione in una festa di Natale, intanto a Gaza si continua a morire sotto le bombe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Per il futuro c’è tempo”, il racconto di una vita sotto occupazione in Palestina
Non si può festeggiare il Natale senza pensare alla Palestina. - facebook.com facebook
#Israele impedisce al vicepresidente #Palestina di partecipare alla Messa di Natale a #Betlemme x.com
