Natale in Palestina | Ci sentiamo liberi per una volta ma l'occupazione non è finita

Mentre a Betlemme si celebrala nascita di Gesù, ad Haifa l'esercito israeliano fa irruzione in una festa di Natale, intanto a Gaza si continua a morire sotto le bombe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

