25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati presenti anche il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessora comunale al Welfare Lucia Nucera al saggio di fine anno della cooperativa sociale Skinner, occasione per il tradizionale scambio di auguri natalizi con l’amministrazione comunale.Falcomatà e Nucera hanno prima assistito alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Natale in cooperativa Skinner, Falcomatà: "Eternamente grato per quello che date alle famiglie della città"

