Natale in aeroporto | il Palermo-Verona non decolla i passeggeri rimandati a casa annunciano battaglia legale

Avevano programmato il volo considerando un margine di tempo sufficiente per potersi comodamente sedere a tavola per la vigilia di Natale: i piani di centinaia di passeggeri diretti da Palermo a Verona, però, sono andati letteralmente in fumo. E ieri (24 dicembre) hanno trascorso la giornata in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Natale in... aeroporto: il Palermo-Verona non decolla, i passeggeri rimandati a casa annunciano battaglia legale

