Natale in aeroporto | Firenze ritardi e voli cancellati per il vento Disagi per 700 passeggeri

Firenze, 25 dicembre 2025 – Forti disagi nella mattinata di oggi, 25 dicembre, all’ aeroporto di Firenze, dove numerosi voli in partenza hanno registrato ritardi o sono stati cancellati a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In particolare, il vento proveniente da nord-est ha reso impossibili i decolli. Centinaia di passeggeri hanno così affollato lo scalo, trascorrendo gran parte della giornata di Natale in attesa del proprio volo, come riferito dall’Usb. Conti in banca prosciugati solo con un sms: la centrale delle truffe era a Santa Croce sull'Arno La denuncia Usb: “Cancellazioni e ritardi di ore”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

