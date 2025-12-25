Natale imbiancato in Liguria | allerta meteo per neve e vento
È scattata l’allerta per la zona D (versanti padani di ponente, Valle Stura inclusa) emessa dalla Protezione Civile dalle 6 alle 24 di oggi, giovedì 25 dicembre. Possibile neve anche a quote medio-basse e venti forti su gran parte della regione: ecco le previsioni aggiornate.Scenario meteoL’aria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
