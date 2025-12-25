Natale il regalo più bello arriva da un donatore anonimo | Siamo senza parole

Un vero e proprio regalo di Natale per l’intera collettività della cittadina in provincia di Modena quella fatta in forma anonima a favore dell’ospedale comunale A volte i sogni diventano realtà e aiutano un ospedale ad implementare come mai potevano immaginare ben cinque reparti del nosocomio con nuove e più moderne strutture con dispositivi fondamentali per diagnostica e interventi. Esattamente quello che è successo negli ultimi giorni a Carpi, la cittadina in provincia di Modena, che ha ricevuto in forma assolutamente anonima, la bellezza di 280mila euro a favore dell’ospedale Ramazzini. Un gesto bellissimo che ha sorpreso il direttore sanitario dell’ospedale e lo stesso comune di Carpi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

