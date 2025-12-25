È un messaggio intenso, carico di speranza e di umanità quello che don Francesco Cristofaro affida alla notte di Natale. Parole che non hanno il tono dell’omelia tradizionale, ma quello di una confidenza rivolta a ciascuno, credente o no, capace di parlare al cuore di chi legge. «È la notte di Natale, la notte in cui ognuno ha diritto di sognare, sperare, sorridere», scrive il sacerdote, richiamando il significato più profondo di una ricorrenza che va oltre il rito e le consuetudini. Una notte “luminosa”, come la definisce, in cui tornano le immagini evangeliche degli angeli che cantano e dei pastori che si mettono in cammino per adorare un Bambino “speciale”, segno di una speranza che si fa carne. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Natale, il messaggio di don Francesco Cristofaro: “È la notte in cui ognuno ha diritto di sognare”

Leggi anche: Don Francesco Cristofaro agli studenti dell'alberghiero: "Abbiate il coraggio di sognare e non fatevi rubare la speranza" [FOTO]

Leggi anche: Inizia l’Avvento con un messaggio di speranza di Don Francesco Cristofaro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Natale 2025: speranza, pace e responsabilità nel messaggio di Natale dell’Arcivescovo Andrea Bellandi; Il messaggio di Natale del vescovo Francesco Massara; Il vero senso del Natale ce lo racconta (in esclusiva) don Davide Banzato; Dalle diocesi, l’ultima domenica di Avvento messaggio e solidarietà.

Natale speciale ad Assisi: verso il centenario della morte di Francesco. Concerto Rai il 25 - È quello diffuso dal Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, nel messaggio natalizio pubblicato sui cana ... umbria24.it

Il messaggio di Natale del vescovo Francesco Massara - Carissimi fratelli e sorelle, anche nella notte di Natale, la Parola di Dio ci consola e ci interroga. radiogold.tv