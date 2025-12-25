“Buon Natale”. E’ il messaggio di auguri della premier Giorgia Meloni che nell’immagine postata sui social appare sorridente davanti all’albero addobbato e con indosso una felpa rossa con la scritta ‘Anche a te e famiglia’. In mano una tazzina di caffè, rossa anche quella. Giorgia Meloni sui suoi account social Ignazio La Russa e la foto con Papa Leone XIV. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invece scelto una foto che lo ritrae insieme a Papa Leone XIV. “Ho scelto questa foto, carica di significato e scattata accanto al presepe durante la recente visita del Santo Padre in Senato, per augurare a tutti voi un buon Natale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Natale, gli auguri di Meloni sui social e quelli degli altri politici

Leggi anche: "Anche a te e famiglia": gli auguri di Natale social del premier Meloni

Leggi anche: Arianna Meloni: "Io non ho mai insultato gli avversari politici sui social" – Il video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Natale social del governo. Gli auguri di Crosetto ai militari. Meloni e la rivoluzione del presepe; Natale, Meloni: Auguri sinceri a tutti, siate orgogliosi della vostra identità; Gli auguri social di Meloni: «Il presepe custodisce valori e rende più profonde le radici»; Gli auguri di Meloni per Natale sui social: Facciamo la rivoluzione del presepe.

Gli auguri di Natale dei politici sui social: da Meloni a Salvini - Sono diversi i politici che, nel giorno di Natale, hanno deciso di postare sui social i loro auguri. tg24.sky.it