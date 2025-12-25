natale gli auguri di meloni e il presepe la riflessione di cristiano

Questo Natale, il mio, è diventato problematico dopo gli auguri social della presidente Meloni, ripresi accanto a un presepe. Infatti nel suo breve messaggio la signora Meloni, presidente del governo del mio Paese, che amo, ha detto che il presepe non impone niente a nessuno. Per me non è così. Quel simbolo a me impone di capire sempre meglio i cardini della predicazione dell’uomo che sarebbe diventato quel bambino nato in quella mangiatoia. E quali sono questi cardini? Per me è stato sempre molto semplice individuarli, li troviamo scritti in Matteo 25, 35-40: “perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 🔗 Leggi su Formiche.net

