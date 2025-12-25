"In questo Natale il mio augurio principale è che ciascuno di noi possa ritrovare tenerezza verso se stesso e verso gli altri": un augurio di Natale da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi molto intimo, dove si mettono a nudo fragilità e difficoltà nel portare avanti il proprio ruolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Natale, gli auguri della sindaca Ferdinandi: "In questa vita frenetica dobbiamo ritrovare la tenerezza"

Leggi anche: La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale a pazienti e personale. E in serata la lettera alla città

Leggi anche: Ponte Pattoli, sopralluogo della sindaca Ferdinandi e dell'assessora Tizi al cantiere della nuova scuola

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Natale a Foggia, il messaggio della sindaca a una città ferita ma vogliosa di riscatto: "Auguri anche a chi si diverte alle tue spalle e ti offende" - Comincia così il videomessaggio di auguri che la sindaca Maria Aida Episcopo rivolge alla cittadinanza. foggiatoday.it