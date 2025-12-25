Natale gli auguri della sindaca Ferdinandi | In questa vita frenetica dobbiamo ritrovare la tenerezza

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In questo Natale il mio augurio principale è che ciascuno di noi possa ritrovare tenerezza verso se stesso e verso gli altri": un augurio di Natale da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi molto intimo, dove si mettono a nudo fragilità e difficoltà nel portare avanti il proprio ruolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

natale gli auguri della sindaca ferdinandi in questa vita frenetica dobbiamo ritrovare la tenerezza

© Perugiatoday.it - Natale, gli auguri della sindaca Ferdinandi: "In questa vita frenetica dobbiamo ritrovare la tenerezza"

Leggi anche: La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale a pazienti e personale. E in serata la lettera alla città

Leggi anche: Ponte Pattoli, sopralluogo della sindaca Ferdinandi e dell'assessora Tizi al cantiere della nuova scuola

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

natale auguri sindaca ferdinandiNatale a Foggia, il messaggio della sindaca a una città ferita ma vogliosa di riscatto: "Auguri anche a chi si diverte alle tue spalle e ti offende" - Comincia così il videomessaggio di auguri che la sindaca Maria Aida Episcopo rivolge alla cittadinanza. foggiatoday.it

natale auguri sindaca ferdinandiLa sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale ai piccoli ricoverati e al personale. Poi la visita al cantiere - Questa mattina (mercoledì 24 dicembre) la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato l'Istituto Giannina Gaslini per portare i suoi auguri di Natale ai bambini ricoverati, alle loro famiglie ... ilsecoloxix.it

natale auguri sindaca ferdinandiLa sindaca Salis fa gli auguri alla città: "Caro Babbo Natale, donaci tempo per fare le cose bene" - "Ti chiedo di regalarci tempo: per ascoltare i cittadini, i quartieri e le loro fragilità; per progettare, oltre a trovare soluzioni" ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.