Natale gli auguri della sindaca Ferdinandi | In questa vita frenetica dobbiamo ritrovare la tenerezza
"In questo Natale il mio augurio principale è che ciascuno di noi possa ritrovare tenerezza verso se stesso e verso gli altri": un augurio di Natale da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi molto intimo, dove si mettono a nudo fragilità e difficoltà nel portare avanti il proprio ruolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Natale a Foggia, il messaggio della sindaca a una città ferita ma vogliosa di riscatto: "Auguri anche a chi si diverte alle tue spalle e ti offende" - Comincia così il videomessaggio di auguri che la sindaca Maria Aida Episcopo rivolge alla cittadinanza. foggiatoday.it
La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale ai piccoli ricoverati e al personale. Poi la visita al cantiere - Questa mattina (mercoledì 24 dicembre) la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato l'Istituto Giannina Gaslini per portare i suoi auguri di Natale ai bambini ricoverati, alle loro famiglie ... ilsecoloxix.it
La sindaca Salis fa gli auguri alla città: "Caro Babbo Natale, donaci tempo per fare le cose bene" - "Ti chiedo di regalarci tempo: per ascoltare i cittadini, i quartieri e le loro fragilità; per progettare, oltre a trovare soluzioni" ... msn.com
