Natale e compleanno il doppio regalo di Marco Mengoni | esce Coming Home

È un Natale speciale per Ronciglione e per tutta la Tuscia, che oggi festeggia due volte. Il 25 dicembre non segna solo la festività religiosa, ma è anche il giorno in cui il cittadino più illustre del borgo cimino spegne le candeline. Marco Mengoni compie oggi 37 anni e, per celebrare questa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Marco Mengoni firma la sua prima canzone di Natale in inglese: “Coming Home (Amazon Music Original)”

Leggi anche: Coming Home, la prima canzone di Natale di Marco Mengoni è un inno alla nostalgia

