Natale di solidarietà tre giovani imprenditori donano pizze e patatine ai Volontari di strada

Natale di solidarietà ad Aragona, dove tre giovani imprenditori hanno deciso di donare cinquanta pizze e patatine ai Volontari di strada, condividendo con loro la vigilia di Natale e rendendo speciale la festa anche per chi si trova in difficoltà.L’iniziativa è nata da Ticketzeta e Uniblanco Srl. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Uniti nel Cuore: torna il Gala di Natale e solidarietà promosso dai giovani imprenditori

Leggi anche: I Giovani Imprenditori donano un dispositivo per sedazione cosciente MasterFlux-Tecno Gaz alla U.O.C. Odontostomatologia del P.O. Ruggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un Natale di solidarietà per Salvatore Piacentino a Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook