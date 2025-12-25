Natale di solidarietà tre giovani imprenditori donano pizze e patatine ai Volontari di strada

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale di solidarietà ad Aragona, dove tre giovani imprenditori hanno deciso di donare cinquanta pizze e patatine ai Volontari di strada, condividendo con loro la vigilia di Natale e rendendo speciale la festa anche per chi si trova in difficoltà.L’iniziativa è nata da Ticketzeta e Uniblanco Srl. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

