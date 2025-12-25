Natale di sangue sulla via Aurelia | centauro muore dopo lo schianto contro il guardrail

Roma, 25 dicembre 2025 Questa mattina, 25 dicembre 2025, un grave incidente stradale ha provocato la morte di un motociclista di 49 anni sulla via Aurelia, nel territorio della Capitale. Intorno alle 10:30, le pattuglie della polizia locale del gruppo Aurelio sono intervenute in direzione Roma, all’altezza del km 12, dopo la segnalazione dello schianto avvenuto tra la moto e il guardrail. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – unico occupante del mezzo – avrebbe perso il controllo della sua moto Honda, finendo contro le barriere di protezione poste a lato della carreggiata. L’impatto è stato violento e, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi del 118, per il centauro non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto o poco dopo il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

