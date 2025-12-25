Natale di pioggia freddo e neve | allerta rossa in Emilia Romagna rischio frane in Campania A Venezia torna l’acqua alta
Un’ondata di maltempo interessa l’Italia nel giorno di Natale, portando freddo, piogge intense, nevicate a quote variabili e venti forti su gran parte del territorio. Dal Nord al Sud le condizioni meteorologiche restano instabili: temporali e precipitazioni diffuse lambiscono regioni settentrionali e centrali, mentre la neve imbianca i rilievi appenninici e le montagne del Centro-Nord. Le temperature sono generalmente sotto la norma stagionale, aumentando l’impatto delle perturbazioni sul traffico stradale, sulla rete ferroviaria e sulle attività all’aperto. Le condizioni più critiche si registrano in Emilia-Romagna, dove la pioggia persistente ha mantenuto elevati i livelli dei corsi d’acqua e ha determinato l’attivazione di un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in particolare sulla pianura bolognese e nelle aree limitrofe di Ferrara e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
