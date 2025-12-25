Natale di Maltempo | il fiume Senio sopra la soglia rossa evacuazioni nel Ravennate Voli cancellati a Firenze
Un Natale di maltempo su gran parte dell’Italia. In Emilia-Romagna allerta rossa per fiumi e torrenti, con evacuazioni a San Lazzaro e Castel Bolognese lungo il Senio. Neve in Appennino e Modenese, frane lungo le colline, disagi in Toscana e vento forte al Nord-Est. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: il Senio sopra la soglia, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento
Leggi anche: Natale d'apprensione in Emilia Romagna per il maltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: disposte evacuazioni
Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; Fiumi a rischio esondazione e maltempo: la situazione in città e provincia; Maltempo in Emilia Romagna, Natale con allerta rossa e incubo fiumi: cosa sta succedendo.
Maltempo in Emilia-Romagna: i fiumi Senio, Lamone, Montone fanno paura: aprono i centri per gli evacuati - Senio, Lamone, Montone: i torrenti che negli ultimi anni hanno più volte esondato creando ingenti danni nella pianura ravennate tornano a far paura nel giorno di Natale. ansa.it
Natale di maltempo e fiumi in piena in Emilia-Romagna: Senio e Lamone oltre la soglia di rischio - Romagna, dove il maltempo persistente matiene alta la soglia di allerta per ... sanmarinortv.sm
Maltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: evacuazioni nel Ravennate. Bora fino a 100 km orari su costa Friuli Venezia Giulia - Sta salendo, nel Ravennate, anche il livello del fiume Lamone così il Comune di Bagnacavallo ha disposto l'evacuazione delle frazioni di Villanova e Glorie: l'ordinanza prevede l'evacuazione totale fi ... leggo.it
+++ #MALTEMPO, FORTE #TEMPORALE SU #TARANTO NEL POMERIGGIO DI #NATALE: FULMINI A RAFFICA, BLACKOUT ELETTRICI ESTESI IN PUGLIA | LIVE x.com
Maltempo ad #Alghero nella notte di Natale: decine di interventi per allagamenti Squadre operative e forze dell'ordine hanno collaborato per gestire le emergenze causate dalle piogge, senza registrare feriti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.