Natale di maltempo fiumi in piena in Emilia-Romagna | disposte evacuazioni urgenti nel Ravennate A Firenze voli cancellati per il vento

Un Natale segnato dal maltempo su gran parte del Paese. Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un’evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. Il Comune invita chi ha ricevuto la notifica di evacuazione ad andare al palasport che è stato allestito per accogliere le persone in sicurezza. La protezione civile dell’Emilia-Romagna sta monitorando costantemente la situazione relativa ai fiumi: i casi più critici si stanno spostando leggermente verso est, dal Bolognese al Ravennate. Ci si attende comunque che l’attenuazione delle precipitazioni faccia diminuire il livello d’emergenza, tanto che per domani, a differenza di oggi, non è stata disposta l’allerta rossa, ma arancione. 🔗 Leggi su Open.online

