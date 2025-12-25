Natale di grande calcio su Sky e NOW | Premier League Serie A Enilive e Globe Soccer Awards

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un weekend internazionale da vivere tra Inghilterra e Italia: la 18ª giornata di Premier League, la 17ª di Serie A Enilive, studi e speciali, il Di Canio Premier Special e i Globe Soccer Awards 2025 in diretta da Dubai. Calcio internazionale e Serie A: il programma completo su Sky e NOW Tra il 25 e . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Il grande weekend di calcio su Sky e NOW: quattro giorni di partite tra Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Leggi anche: Weekend di calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Sky Christmas Days - Le Feste di Sky Sport; Sky accende il Natale dello sport tra grandi eventi, storie iconiche e spettacolo senza pause; Sky Christmas Days, tutte le novità delle Feste natalizie di Sky Sport.

natale grande calcio skyElkann alla squadra alla cena di Natale: "Noi una grande famiglia, torniamo a vincere" - A dirlo è John Elkann, che ha parlato alla squadra bianconera durante cena di Natale al J Museum: "Siamo qui, nel nostro museo, ... sport.sky.it

natale grande calcio skyVigilia di Natale con il Napoli Campione d’Italia: su Sky c’è “AG4IN”, il film del quarto Scudetto - 45 verrà trasmesso su Sky Sport Uno “AG4IN”, il film del quarto Scudetto del Napoli. sportal.it

natale grande calcio skyNapoli, la cena di Natale con la Supercoppa 'sotto l'albero' - Dopo la conquista della Supercoppa italiana con la vittoria sul Bologna, il Napoli si è ritrovato a Posillipo per la consueta cena di Natale. sport.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.