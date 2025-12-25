Natale d' apprensione in Emilia Romagna per il maltempo il fiume Senio sopra la soglia rossa | disposte evacuazioni

Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un’evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. Il Comune invita chi ha ricevuto la notifica di evacuazione ad andare al palasport che è stato allestito per accogliere le persone in sicurezza. La protezione civile dell’Emilia-Romagna sta monitorando costantemente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

