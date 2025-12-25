Natale con l' allerta arancione | pioggia per tutta la giornata e allagamenti

Natale di allerta arancione nel Parmense. Allerta rossa nelle aree di pianura di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sulla città e la provincia piove ininterrottamente dalla giornata di mercoledì 24 dicembre. Nel corso della serata si sono verificati allagamenti lungo le tangenziali di Parma, soprattutto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

