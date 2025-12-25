Natale con il cardinale Zuppi a Bologna le messe e gli auguri alle forze dell’ordine

Bologna, 25 dicembre 2025 – Una stazione centrale gremita non solo di passeggeri e viaggiatori, ma di fedeli pronti a trascorrere insieme la messa della Vigilia di Natale con il cardinale Zuppi. Si è svolta ieri sera, alle 21, la santa messa che è entrata nel cuore dei bolognesi e dei credenti cattolici, riuniti nella hall dell’Alta velocità dello scalo ferroviario per assistere alla funzione. Un appuntamento diventato ormai tradizione, celebrato dall’arcivescovo Zuppi, curato da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, cooperativa sociale DoMani e altre realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Natale con il cardinale Zuppi a Bologna, le messe e gli auguri alle forze dell’ordine Leggi anche: Cardinale Zuppi, gli auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna Leggi anche: Messe di Natale 2025 a Bologna: ecco quelle celebrate dall’arcivescovo Zuppi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Messe di Natale 2025 a Bologna: ecco quelle celebrate dall’arcivescovo Zuppi; Zuppi il politico e un Natale che può fare a meno di Gesù; La Messa della Vigilia alla Stazione Centrale; Sant'Egidio, Natale per tutti. Cardinale Zuppi, gli auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna - In un simpatico video registrato col cellulare, il cardinale Matteo Maria Zuppi - msn.com

Il cardinale Zuppi fa gli auguri ai carabinieri in servizio - L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi ha fatto gli auguri ai carabinieri in servizio, nella notte di Natale, parlando alla radio da un'auto di servizio. ansa.it

L’omelia di Zuppi: “Natale è la buona notizia. Il mondo vive l’ora della forza e dell’arroganza” - Il cardinale ha celebrato la messa della Vigilia nella stazione dell’Alta velocità e nella cattedrale di San Pietro ... msn.com

IL NATALE SECONDO IL CARDINALE ZUPPI «Natale è Dio che viene ad amarci e che ci insegna non a chiedere ma a donare. Questa è la speranza che riempie tutte le speranze. Natale è la buona notizia perchè illumina il male e ci apre alla vita eterna rives - facebook.com facebook

Pizzaballa dopo Gaza a Betlemme: 'Vogliamo un Natale di luce'. Il cardinale si è fermato davanti al muro di separazione con la Cisgiordania #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.