Natale col bisturi Cosa nasconde il boom di ritocchi estetici

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - L’addio alle  rughe, alle  zampe di gallina  e pure alle  maniglie dell’amore  cade sempre più sotto Natale. Sotto l’albero spopolano i (veloci)  ritocchi estetici - filler  alle  labbra, agli  occhi  o al  collo  per tutte le età (e portafogli). Ma aumentano anche gli  interventi di chirurgia estetica  ben più costosi che si concedono soprattutto  uomini e donne in carriera. Così sempre più spesso  manager e politici  approfittano delle  festività  per rifarsi il look. Prima la  sala operatoria  ( nuovo naso, il  lifting del volto, l’ addome scolpito ) poi una decina di giorni chiusi in casa. 🔗 Leggi su Agi.itImmagine generica

Leggi anche: Elenoire Ferruzzi svela tutti i ritocchi estetici che ha fatto e ammette “Soffro di dismorfofobia”

