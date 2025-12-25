Natale col bisturi Cosa nasconde il boom di ritocchi estetici

AGI - L'addio alle rughe, alle zampe di gallina e pure alle maniglie dell'amore cade sempre più sotto Natale. Sotto l'albero spopolano i (veloci) ritocchi estetici - filler alle labbra, agli occhi o al collo per tutte le età (e portafogli). Ma aumentano anche gli interventi di chirurgia estetica ben più costosi che si concedono soprattutto uomini e donne in carriera. Così sempre più spesso manager e politici approfittano delle festività per rifarsi il look. Prima la sala operatoria ( nuovo naso, il lifting del volto, l' addome scolpito ) poi una decina di giorni chiusi in casa.

